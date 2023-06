MADE4ART, Milano: mostra “Andrea Granchi. Scenari [im]possibili” 

Come un ideale secondo capitolo della mostra Scenari possibili, tenutasi nella primavera del 2022 presso lo spazio MADE4ART di Milano, in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, viene ora presentata nella medesima sede una nuova personale del pittore e grafico Andrea Granchi dal titolo Scenari [im]possibili, un progetto a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

Protagoniste dell’esposizione sono ancora le architetture sospese e intrise di luce caratteristiche della produzione artistica di Granchi, un soggetto ricorrente che ha generato nel corso del tempo evoluzioni inaspettate e sorprendenti, risultati che spesso sfidano e talvolta travalicano le leggi del reale. Gli edifici pensati e tradotti in immagini dall’artista dialogano con la natura e con lo spazio, raccontando nel contempo la storia dei loro abitanti, che non appaiono nella composizione, ma di cui si intuisce distintamente la presenza.

Con un’armonica intesa fra luci e ombre, forme e volumi sapientemente accostati, questi lavori in acrilico su tela sono capaci di instaurare un’intima comunicazione fra chi li ha dipinti e l’osservatore, un rapporto favorito anche dai colori mediterranei impiegati dall’artista, che hanno origine dalla sua infanzia nel sud della Francia, fissando sulla tela un momento come tanti per renderlo in qualche modo ideale e assoluto, incarnando emozioni, ricordi, stati d’animo. Palazzi di cui ci sono nascoste le reali dimensioni, interni silenziosi che permettono solo di intravedere ciò che sta fuori, scorci di condomini fatti di finestre e vetrate, prospettive su ampi prati dove campeggiano rovine di cui non ci è concesso sapere la storia: luoghi e ambienti che Andrea Granchi realizza prendendo spunto da ciò che ha visto durante la sua vita, modificando e assemblando elementi diversi per restituire una personale narrazione. Scenari impossibili, ma anche possibili.

La mostra è visitabile dall’8 al 20 giugno 2023 con opening giovedì 8 giugno dalle ore 18 alle 20; i giorni successivi apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 19, il sabato dalle ore 10 alle 13.

MADE4ART è in Via Ciovasso 17, 20121 Milano (Metro Lanza, Cairoli, Montenapoleone).

Informazioni: www.made4art.it,info@made4art.it.

