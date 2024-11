MADE4ART, Milano: mostra “Cristina Corvino. Arte Conservativa” 

Lo spazio MADE4ART di Milano è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, “Arte Conservativa”, mostra personale dell’artista, restauratrice e architetto Cristina Corvino a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

In esposizione una selezione di opere rappresentative della recente produzione di Corvino. Le diverse serie prese in considerazione per questo progetto – “Animali fantastici”, “Tatuaggi murali”, “I Piccozzati”, “Consumati” –, tutti lavori realizzati tra il 2023 e il 2024 come tecniche miste, pigmenti naturali su tele intonacate a calce, ci parlano di noi stessi in modo intimo e inaspettato, rammentando come l’arte e la vita siano inscindibilmente legate, l’una specchio dell’altra. Forme violate o scolorite, lacune e tracce, segni d’appartenenza e di esistenza impressi sul muro (e quindi sulla tela), raccontano ferite e coraggiose rinascite, messaggi di resistenza, prove e ricordi, trasformazioni: frammenti come rappresentazioni di un vissuto.

L’“Arte Conservativa” di Cristina Corvino è unione di conoscenze, restauro che diventa forma d’arte con il recupero di antichi manufatti abbandonati all’azione del tempo per dare loro nuova forma e dignità attraverso lo studio dei materiali del passato: tramite la sua originale e personalissima sperimentazione antico e moderno si fondono per divenire qualcosa di unico, attuale, del tutto inedito sia in termini formali sia a livello di significato.

Con queste poetiche e raffinate composizioni, caratterizzate da una stretta connessione con la sua attività di restauratrice e rappresentative della sua poliedrica, ma sempre coerente figura artistica e professionale, Corvino spazia sapientemente tra diversi campi di applicazione rendendo i confini tra di essi labili e in qualche modo privi di significato. Come scrive la stessa Autrice per definire la visione che sta alla base del proprio percorso, «Seppur siano passati molti secoli, mi sono sempre sentita vicina alla concezione di “uomo universale” del Rinascimento, non per presunzione ma per una volontà di distacco in controtendenza alla specializzazione del sapere che la società di oggi ci impone».

“Arte Conservativa” è accessibile dal 6 al 19 novembre 2024 con opening mercoledì 6 novembre dalle ore 18 alle 20; i giorni successivi apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, il sabato dalle ore 15 alle 18.

Cristina Corvino. Arte Conservativa

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

6 – 19 novembre 2024

Opening mercoledì 6 novembre ore 18 – 20

Orari dal 7 novembre: lunedì 15 – 18, martedì – venerdì 10 – 18, sabato 15 – 18

Ingresso gratuito, su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Catalogo della Collana MADE4ART disponibile in sede in versione cartacea o scaricabile gratuitamente da www.made4art.it nella versione digitale

MADE4ART

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura

Via Ciovasso 17, 20121 Milano, Italia | Brera District

Fermate metropolitana Lanza, Cairoli, Montenapoleone

www.made4art.it, info@made4art.it, +39.02.2366318

Com. Stam. + foto