MADE4ART, Milano: mostra “Il mondo fuori, il mondo dentro” 

Il mondo fuori, il mondo dentro a cura di Gigliola Foschi Pier Paolo Fassetta, Sergio Finesso, Gabriele Gentile, Fausto Meli, Nicola Ughi MADE4ART Via Ciovasso 17, Milano | Brera District 14 maggio – 3 giugno 2025 Opening mercoledì 14 maggio ore 18 – 20

MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, la mostra di un ristretto nucleo di artisti fotografi selezionati dalla curatrice Gigliola Foschi: Pier Paolo Fassetta, Sergio Finesso, Gabriele Gentile, Fausto Meli, Nicola Ughi.

In un allestimento giocato su richiami o armonici contrasti, i lavori di questi cinque autori focalizzano l’attenzione sul rapporto tra ambiente naturale e luoghi dell’uomo, tempo e spazio, tra contesto esteriore e dimensione interiore. Come scrive Gigliola Foschi nel testo critico dedicato alla mostra, «Pier Paolo Fassetta strappa, taglia e ricompone le sue fotografie fino a creare collage dove i paesaggi di montagna divengono inediti territori, aperti a imprevedibili viaggi dell’immaginario; Fausto Meli crea piccoli e lievi origami che, in un’atmosfera sospesa, dialogano ora con una natura nordica ora con spazi storici» per farci riflettere sul sempre più problematico rapporto con il nostro ecosistema. Nicola Ughi ritrae vedute «dove il mare assume una consistenza fluida e immobile e dove sembrano poter accadere piccoli eventi magici, come quello di una barca a vela che sembra triplicarsi all’orizzonte», mentre Gabriele Gentile descrive «luoghi dove il tempo sembra essersi fermato e, proprio in quegli spazi corrosi dall’abbandono, la fotografia, con il suo potere di fissare il visibile in uno scatto, diventa una sorta di incantesimo che li preserva dall’oblio, da ulteriori decadimenti». Sergio Finesso, infine, osserva «con cura cose silenziose che emergono dal fondo di cassetti rimasti chiusi per anni, fotografandoli uno dopo l’altro in modo frontale e riproducendoli, con millimetrica precisione, nelle loro reali dimensioni» donando visibilità alle cose così come sono e in tal modo salvandole dall’oblio e dall’indifferenza. Il mondo fuori, il mondo dentro, scatti che delineano il mondo, nella sua vastità come nella sua più profonda correlazione con l’essere umano.

Concludendo sempre con le parole di Gigliola Foschi: «le fotografie degli autori di questa mostra vanno controcorrente: non scattano con rapidità e distrazione usando i cellulari, non modificano nulla tramite l’Intelligenza Artificiale. Alcuni intervengono con strappi o creazioni manuali, altri usano la fotografia per le sua possibilità di “fissare il tempo” e di presentarsi come una “traccia della realtà”: una fotografia che documenta senza alcuna proiezione interpretativa anche perché – in alcuni casi – la si lascia agire con tempi lunghi di posa, come se fosse “lei” a vedere e non il fotografo».

La mostra è accessibile dal 14 maggio al 3 giugno 2025 con opening mercoledì 14 maggio dalle ore 18 alle 20; per i giorni successivi apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 e il sabato dalle ore 15 alle 18. Il 2 giugno è prevista la chiusura dello spazio.

Il mondo fuori, il mondo dentro

a cura di Gigliola Foschi

Pier Paolo Fassetta, Sergio Finesso, Gabriele Gentile, Fausto Meli, Nicola Ughi

14 maggio – 3 giugno 2025

Opening mercoledì 14 maggio ore 18 – 20

Dal 15 maggio la mostra è visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede:

lunedì ore 15 – 18, martedì – venerdì ore 10 – 18, sabato ore 15 – 18

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART

eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Spazio chiuso il 2 giugno

Com. Stam. + foto