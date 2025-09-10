MADE4ART, Milano: mostra “Lorena Premoli. La Rinascita della Materia”

Lo spazio MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, “La Rinascita della Materia”, mostra personale dell’artista Lorena Premoli a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

In esposizione presso MADE4ART una selezione di opere pittoriche realizzate negli ultimi anni dall’artista milanese che ben rappresenta le molteplici direzioni in cui si è sviluppata la sua ricerca artistica, pur mantenendo riconoscibilità e coerenza, con un costante anelito all’armonia e all’equilibrio. Colori freddi o caldi, elementi geometrici, il segno e il gesto che sapientemente si concretizzano in un linguaggio astratto non privo d’intrusioni figurative rivelano una personalità eclettica e curiosa capace di generare opere di grande eleganza nelle quali traspaiono emozioni e sentimenti, che facilmente possiamo condividere ed esperire, ognuno secondo il proprio vissuto personale e attraverso la propria individualità.

Nell’arte di Lorena Premoli appare già a un primo sguardo l’importanza assegnata alla materia, sia che si tratti di materia pittorica, sia della presenza di materiali e oggetti applicati sulla tela. Sovrapposizioni, grumi e fratture, che talvolta si presentano come una vera e propria craquelure, raccontano all’osservatore una storia umana dove si rendono ravvisabili la gioia, il dolore, il dubbio, la forza e la poesia dell’esistenza. Così è anche per i frammenti e gli oggetti che la pittrice inserisce nella composizione, spesso elementi di riciclo: tessuti, corde, legni, carte… che vanno a formare una chiave, una scala, un ponte o che fanno da supporto per un pensiero, nel superamento della bidimensionalità del dipinto e in un’apertura verso l’esterno. Materia che assume nuova forma, che dialoga, che rinasce.

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 11 settembre 2025 dalle ore 18 alle 20. A partire dal 12 settembre “La Rinascita della Materia” sarà visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato 20 e sabato 27 settembre la mostra sarà aperta dalle ore 15 alle 18.

Lorena Premoli. La Rinascita della Materia

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

11 – 29 settembre 2025

Inaugurazione giovedì 11 settembre ore 18 – 20

Dal 12 settembre la mostra è visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede: martedì – venerdì 10 – 18, sabato 20 e 27 settembre 15 – 18

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Com. Stam.