MADE4ART, Milano: mostra “Miriam Selvetti. Oltre il segno”

MADE4ART di Milano è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, “Oltre il segno”, mostra personale dell’artista e docente di materie artistiche Miriam Selvetti, un progetto a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni.

La produzione di Selvetti, che spazia dalla pittura alla grafica, fino alla realizzazione di opere in ceramica raku, si sviluppa su queste tre linee disciplinari per arrivare alla produzione di nuove configurazioni e di itinerari compositivi personali dove il segno viene espresso attraverso una gestualità libera ed emotivamente lirica. Ѐ proprio il “segno” a essere l’elemento centrale della sua sperimentazione, segno che è terra e matrice, pensiero e azione, frutto della volontà dell’artista, ma nel contempo di una casualità controllata legata alla materia e alla tecnica impiegate, nella costante ricerca dell’armonia.

Nelle opere di Miriam Salvetti esso si presenta come solchi e reticoli, crepe e cavità, impresso tramite sgorbia, corda, tessuto oppure facendo ricorso alla scrittura, talvolta interagendo con il colore, per creare composizioni astratte poetiche ed eleganti, tali da suscitare emozioni nell’osservatore e invitarlo a fornire una propria personale interpretazione. Segni che sono in grado di comunicare con noi, ricollegandosi al nostro vissuto e invitandoci a guardare oltre se stessi per tendere all’equilibrio e all’ordine che dovrebbero caratterizzare il mondo che ci circonda e la nostra dimensione interiore.

“Oltre il segno” è accessibile dal 13 giugno al 4 luglio 2024 con opening giovedì 13 giugno dalle ore 18 alle 20; i giorni successivi apertura al pubblico dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18. L’esposizione di Miriam Selvetti si terrà in concomitanza con la seconda edizione di “ARTI in Via Ciovasso”, iniziativa che coinvolge studi professionali, esercizi, locali e ristoranti di questa suggestiva e storica via nel cuore di Brera, che saranno lieti di accogliere i visitatori con una speciale apertura mercoledì 19 giugno dalle ore 17 alle 21.

Miriam Selvetti. Oltre il segno

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni



13 giugno – 4 luglio 2024

Opening giovedì 13 giugno ore 18 – 20

Dal 14 giugno: martedì – venerdì ore 10 – 18

Ingresso gratuito, su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

Speciale apertura per ARTI in Via Ciovasso mercoledì 19 giugno dalle ore 17 alle 21

Catalogo della Collana MADE4ART

Com. Stam. + foto