MADE4ART Stefano Paulon Geometrie Teofaniche a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

MADE4ART di Milano è lieto di presentare presso la nuova sede in Via Ciovasso 17, nel cuore di Brera, “Geometrie Teofaniche”, esposizione personale dell’artista Stefano Paulon, un progetto a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni.

In mostra presso MADE4ART una serie di installazioni frutto della produzione artistica più recente di Stefano Paulon. Alle pareti dello spazio d’arte milanese saranno accostate nove consolle bianche in cemento e acrilico che, come degli ideali altari minimali, conterranno altrettanti gruppi di solidi geometrici dorati, adagiati su un tappeto di sale; ad accompagnare queste opere saranno alcune tavole lavorate a sbalzo e foglia oro. Tali ‟esperimenti di Geometria Sacra” danno alla geometria un ruolo simile a quello che aveva nella tradizione pitagorica secondo cui numeri e rapporti matematici hanno forma ed estensione spaziale, teorizzando che la struttura geometrica è invariante di tutto ciò che esiste.

La sperimentazione di Stefano Paulon, da sempre orientata a indagare i rapporti tra le forme e la loro coesistenza nello spazio, con questa inedita serie di opere installative si immerge in profondità nell’essenza delle cose, trascendendo il visibile, andando alla ricerca delle cause primarie per indagare le leggi immutabili ed eterne del mondo reale.

“Geometrie Teofaniche” sarà aperta al pubblico dal 10 al 24 novembre 2021, visitabile prenotando il proprio appuntamento con una mail a info@made4art.it; preview su invito riservata ai collezionisti mercoledì 10 novembre dalle ore 15 alle 20. Per i collezionisti e per coloro che desiderassero ricevere maggiori informazioni sulle opere o una consulenza per arredamento e interior design sarà anche possibile fissare un colloquio telefonico o tramite videochiamata Skype.

Stefano Paulon. “Geometrie Teofaniche”

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

10 – 24 novembre 2021

Preview su invito riservata ai collezionisti mercoledì 10 novembre ore 15 – 20

Lunedì ore 15 – 19.30, martedì – venerdì ore 10 – 19.30, sabato ore 15 – 18

Esposizione visitabile su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

MADE4ART è in Via Ciovasso 17, 20121 Milano (Metro Lanza, Cairoli, Montenapoleone).

Informazioni: www.made4art.it, info@made4art.it.

