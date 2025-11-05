MADE4ART  TREE  Fausto Meli | Andrea Tirindelli | Claudio Vancini 

Lo spazio MADE4ART è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, “TREE”, progetto artistico con gli artisti fotografi Fausto Meli, Andrea Tirindelli e Claudio Vancini a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo.

L’esposizione, incentrata sul tema unificante dell’albero come simbolo di vita, forza, resistenza e bellezza, è basata su un’interpretazione personale di questo soggetto da parte dei singoli autori attraverso la propria sensibilità e le specificità tecniche e artistiche che li contraddistinguono, facendo ricorso ad opere che trovano nell’albero un elemento carico di significati. Lo spazio MADE4ART, suddiviso in tre zone tra loro prossime e dialoganti dedicate ad altrettante produzioni fotografiche, invita l’osservatore a immergersi con tutto se stesso in un contesto naturale che si mostra con pienezza e trasmette pensieri, ricordi, valori.

I lavori della serie “Folded paper loves to voyage” di Fausto Meli raccontano il delicato equilibrio tra ambiente ed essere umano tramite un’immaginaria intesa tra luoghi esplorati e origami; le fotografie sono stampate su carta giapponese washi bianco naturale, utilizzata anche per gli origami stessi. Tale carta “somiglia alle foglie degli alberi”, rimandando a un ideale di purezza e ritrovata armonia. Queste composizioni, nelle quali ricorre spesso la presenza della vegetazione o dell’albero, ci ricordano da dove nasce la carta, supporto prezioso per la creatività umana. Accanto ad esse una selezione di fotografie della serie “Radici nella tempesta” di Andrea Tirindelli, che documenta il disastroso risultato provocato della tempesta Vaia nell’autunno del 2018 nei boschi del Trentino. Partendo da uno stato emotivo iniziale di sgomento, sofferenza e compassione, l’artista ha potuto sperimentare la forza distruttrice della natura, ma anche la sua capacità di rigenerazione, di fronte a un contesto apparentemente immutabile ed eterno com’è il paesaggio montuoso, allusione a uno sconvolgimento che tocca anche i valori dell’uomo, che sembrano perduti, alle nostre radici, anch’esse nel pieno della tempesta. Completa il percorso espositivo un nucleo di opere appartenenti alla serie “Luce d’Autunno” di Claudio Vancini, che ritrae la sorprendente bellezza della foresta in questa particolare stagione, quando assume colori e sfumature in grado di emozionare e pacificare l’animo, nella delicatezza e transitorietà di un momento unico, ma che si rinnova ogni anno come una magia. La luce, bagnando o isolando le sagome, creando contrasti, che si specchia sulla superficie dell’acqua o viene filtrata dalla foschia, è la vera protagonista di queste immagini, che si rivolgono direttamente alla nostra interiorità senza bisogno di parole.

Tre fotografi, tre punti di vista distinti, ma accomunati da una profonda capacità di riflessione sul rapporto tra essere umano e ambiente s’incontrano in un dialogo inedito e di eccezionale potenza evocatrice, che non potrà lasciare indifferente l’osservatore, invitandolo a guardare con occhi rinnovati al proprio rapporto con il contesto umano e naturale, partendo proprio dalla semplice, eppure tanto ricca di “sensi”, presenza simbolica dell’albero.

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 6 novembre 2025 dalle ore 18 alle 20. A partire dal 7 novembre e fino al 21 dello stesso mese “TREE” sarà visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede, il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, il sabato dalle ore 15 alle 18.

TREE

Fausto Meli | Andrea Tirindelli | Claudio Vancini

a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

6 – 21 novembre 2025

Inaugurazione giovedì 6 novembre ore 18 – 20

MADE4ART

Via Ciovasso 17, Milano | Brera District

Dal 7 novembre la mostra sarà visitabile su appuntamento negli orari di apertura della sede: lunedì 15 – 18, martedì – venerdì 10 – 18, sabato 15 – 18

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

