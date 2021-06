Presto altri cinque comuni entreranno a fare parte del territorio del Parco delle Madonie. Ieri il Consiglio del Parco all’unanimità ha deliberato che faranno parte del Parco i comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Gangi e Lascari, che con il loro territorio andranno ad arricchire il Parco, portando così a conclusione un iter avviato molti anni fa. Soddisfatto il presidente dell’Ente Parco, Angelo Merlino. “

La votazione segna un punto di svolta per il territorio madonita. Il Parco, visto in un primo momento come ente che impone dei vincoli, adesso è sempre più visto come volano per lo sviluppo e valore aggiunto per le comunità che lo abitano”. Adesso in pratica c’è voglia di aderire al Parco, avendo tutti compreso che farne parte può aiutare lo sviluppo in termini economici, sociali e culturali. Con il voto di ieri l’iter di ampliamento del territorio non è ancora del tutto concluso, perché saranno ancora necessari ulteriori passaggi istituzionali. Ma le fondamenta sono state comunque già gettate.

Ciro Cardinale

CS