55 km di piste sul versante meridionale dei Monti di Fundres, 15 moderni impianti di risalita, innumerevoli sentieri per gli amanti delle ciaspe e delle camminate sulla neve, 3 punti panoramici da cui osservare oltre 500 cime e 22 malghe e baite sinonimo di gusto e tradizione in quota.

L’avvio della stagione invernale nell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria è prevista a partire dal 7 gennaio, normative Covid permettendo, e suggerisce emozionanti avventure per sportivi, famiglie e amanti della montagna di tutte le età, in completa sicurezza.



Rio Pusteria (BZ) – Le abbondanti nevicate di dicembre hanno dato vita allo spettacolo della montagna d’inverno, preparando il territorio dell’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria ad accogliere gli amanti dello sci, delle camminate sulla neve e dei sapori tipici altoatesini. Una regione posta nel punto d’incontro tra la Valle Isarco e la Val Pusteria, che da questa stagione invernale annovera tra le sue località anche il comune di Terento, un altopiano di mezza montagna conosciuto in Alto Adige come il “paese del sole” per la sua esposizione particolarmente soleggiata. Panorami in cui vivere una vacanza sulla neve in tutta sicurezza e senza pensieri – a partire dal 7 gennaio secondo le disposizioni governative vigenti – grazie a un rigoroso piano di igiene e sicurezza condiviso da tutti gli attori del territorio.



Accogliente, romantica, silenziosa, l’area vacanze Rio Pusteria è un angolo verde dell’Alto Adige che durante l’inverno riscopre il binomio sci e malghe, diventando meta ideale per i più sportivi e amanti della montagna, ma anche per le famiglie, le coppie e i buongustai. Racchiude le località altoatesine Rio di Pusteria, Maranza, Valles, Rondengo, Spinga, Vandoeis, Fundres e Vallarga a cui si è aggiunta recentemente Terento: un altopiano a 1.210 metri di altitudine lungo la Strada del Sole della Val Pusteria, noto anche come la regione che vanta più ore di sole in Alto Adige, tra antichi mulini, misteriose piramidi di terra, solarium naturali, sentieri tematici e tante occasioni di svago per il divertimento sulla neve. La regione turistica Rio Pusteria, naturalmente vocata al contatto con la natura e all’attività outdoor, si rivela ideale anche per gli amanti dello sci: il suo comprensorio sciistico Gitschberg Jochtal accoglie infatti 55 km di tracciati ad altitudini comprese tra i 1.400 e i 2.500 metri di quota – 11 piste blu, 9 rosse e 4 nere – sul versante soleggiato dei Monti di Fundres, 15 moderni impianti di risalita, dislocati nei principali versanti del Monte Gitschberg e del Monte Jochtal, 3 asili sulla neve, uno snowpark Gimmy Fun Ride con piccole kicckers, boxes e curve paraboliche per il divertimento di grandi e piccini e 2 scuole di sci certificate con sigillo di qualità per i servizi ai bambini. Per chi non pratica lo sci, inoltre, il territorio propone un’ampia rete di sentieri escursionistici adatti alle camminate o ciaspolate sulla neve, alcuni tracciati per lo sci di fondo tra le zone di Valles, Maranza e l’Alpe di Rodengo e Luson, nonché 3 piattaforme panoramiche da cui poter osservare oltre 500 vette: due, sui Monti Gitschberg e Jochtal, raggiungibili direttamente sci ai piedi. Una palestra naturale adatta ad ogni target, dai più specializzati delle discipline invernali alle famiglie con bambini, che offre anche la possibilità di godere di esperienze enogastronomiche uniche grazie alle 22 baite tipiche in quota che si fanno portavoce di tradizione e gusto altoatesine, 7 delle quali poste al di fuori dell’area sciistica e raggiungibili anche a piedi per chi pratica trekking e slittino. Tra le più suggestive: malga Bacherhütte, raggiungibile a piedi da Maranza oppure con gli sci (1.745 m) e malga Ochsenalm, posta a 2050 m di quota vicino alla pista per famiglie Gimmy Fun Ride, raggiungibile sia sciando che con una camminata sulla neve.



Un’offerta turistica che soddisfa in particolar modo coloro che amano il contatto diretto con la natura e le sue bellezze, la semplicità e della cucina altoatesina e l’ospitalità genuina della sua gente. Per garantire una vacanza sulla neve senza pensieri, l’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria attua un piano condiviso di igiene e sicurezza che riguarda tutti i settori del territorio, dalle strutture ricettive e ristorative, alle aree sciistiche, tra gli impianti di risalita e i mezzi di trasporto. Tra le soluzioni previste per evitare assembramenti e garantire ambienti sicuri: la riduzione della capienza dei mezzi di trasporto al 50 % dei posti disponibili, una regolare disinfezione, la possibilità di acquistare il proprio skipass online e ritirarlo attraverso gli appositi pick up box o addirittura trovarlo direttamente alla reception dell’hotel in cui si soggiorna, evitando code alle casse, i suggerimenti utili per evitare gli orari di punta, prenotare il pranzo in baita e spostarsi in sicurezza. Norme e iniziative per una vacanza sicura: www.riopusteria.it/it/area-vacanze/service/covid-19-news.html