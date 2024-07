MAGICA – LA BIRRA SOSTENIBILE

Innovazione, territorialità e sostenibilità: sono questi i 3 elementi che aggiungono magia e gusto a una birra artigianale come MAGICA, prodotta dal Birrificio Artigianale Hordeum di Novara e disponibile nei punti vendita Eataly e online su www.hordeum.it.

Una birra che esalta, interpreta e diffonde gli aromi e i sapori unici delle materie prime locali, tra cui spiccano l’orzo, il farro, la segale e, in particolare, il pregiato Riso Carnaroli, oltre ai caratteristici Riso Ermes e Riso Apollo. MAGICA si presenta sul mercato in 4 varianti, ognuna caratterizzata da ingredienti e sapori unici, adatti a soddisfare ogni palato e ad arricchire ogni momento di convivialità.

BIONDA : ispirata alle birre bavaresi a bassa fermentazione, fresca e dissetante, è una birra con una sua personalità, caratterizzata dalla presenza del Riso Carnaroli che dona leggerezza e secchezza sul finale.

GLUTEN FREE : da una particolare lavorazione che prevede un’alta percentuale di Riso Carnaroli, nasce una birra dedicata alle persone intolleranti al glutine che non vogliono rinunciare a una vera birra italiana. Una variante inclusiva che tiene conto di una realtà sempre più diffusa, un prodotto genuino che permette eccezionalmente di non rinunciare al piacere inebriante e al gusto, anche in caso di intolleranze alimentari.

I.P.A. : fresca, decisa, inebriante, la prima rice IPA con Riso Apollo è caratterizzata da un colore tra il dorato e il ramato, elargisce profumi agrumati intensi che si abbinano a note di frutti tropicali. Al palato risulta decisa, ben bilanciata, secca e dissetante.

AMBRATA : di ispirazione viennese, il suo ingrediente protagonista è il Riso Ermes, cereale dall’aroma delicato e dal colore ramato brillante. Una birra di stile, dotata di grande equilibrio tra malto e luppolo, piacevolmente bevibile. Colore rossastro, carattere deciso, soddisfa naso e palato per le sue note intense e aromatiche.

Questi i punti vendita Eataly dove è possibile acquistare le diverse varianti di Magica: Torino Lingotto e Lagrange, Milano, Roma, Pinerolo, Monticello, Genova, Verona, Trieste, Piacenza, Bologna e Firenze.

MAGICA nasce dal Birrificio Artigianale Hordeum (www.hordeum.it) con sede a Novara, un’eccellenza che si tramanda di generazione in generazione. Una birra creata con l’intenzione di immettere sul mercato un prodotto di alta qualità, autentico e genuino, frutto di una selezione meticolosa delle materie prime provenienti dall’incantevole contesto dell’Area del Lago Maggiore e della Valle del Ticino, inserite nel Progetto MAB (Man and the Biosphere) lanciato negli anni ’70 da UNESCO.

Tra i valori imprescindibili per il Birrificio Artigianale Hordeum ci sono salute e sostenibilità: l’azienda ha investito, infatti, in tecnologie avanzate come l’eco depuratore RCBR (Rotating Cell Biofilm Reactor) che permette l’eliminazione degli elementi ultra inquinanti dalle falde acquifere. Inoltre, Hordeum rientra nel Progetto MAB che ha portato le caratteristiche del suo territorio all’interno di ogni singola bottiglia, ottenendo il prestigioso riconoscimento del marchio “MAB Ticino Valley”, rilasciato alle aziende artigianali i cui prodotti derivano almeno per il 70% da terreni delle aree protette e dell’area MAB.

MAGICA collabora anche con progetti speciali legati al mondo della musica e del motorsport, per un viaggio in cui profumi, passioni e sapori si avvolgono in armonia.

Foto: https://paroleedintorni.it

Video: https://m.youtube.com/watch?si=-0a9J8AM3khGOt8y&v=dybqR-3FkVs&feature=youtu.be#dialog

di Giovanni Schiavo