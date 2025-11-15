Magistratura. Concorso per 450 toghe Scadenza ravvicinata

E’ stato indetto il concorso del Ministero della Giustizia per esami per la copertura di 450 posti di magistratə ordinari/e.
Per partecipare è necessario avere la cittadinanza italiana ed essere in possesso di altri requisiti, come rientrare in una delle seguenti categorie:
- magistratə amministrativə e contabili;
- procuratori/trici dello Stato;
- dipendenti dello Stato;
- appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;
- dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali,
- abilitati all’esercizio della professione forense anche se non iscritti all’albo degli avvocati e, se iscritti all’albo degli avvocati che non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
- chi ha svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni
- laureatə in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni.
Ai fini della selezione sono previste una prova scritta ed una prova orale. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 24 novembre 2025. Clicca qui per prendere visione del bando completo.
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani
0 comments