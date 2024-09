Magliona ci riprova a Vallelunga nel Tricolore Sport Prototipi

Nel quinto round del Campionato Italiano il pilota sassarese torna sulla Wolf GB08 Raiden Aprilia in cerca di conferme prestazionali e inseguendo la rivincita rispetto all’appuntamento già disputato sul circuito romano a inizio stagione. Le gare sabato alle 14.40 e domenica alle 10.15 su ACI Sport TV

Sassari. Con grande determinazione Omar Magliona torna alla carica nel Campionato Italiano Sport Prototipi. Dopo la ripresa di Imola, dove il pilota sassarese ha sfiorato il podio, la serie riaccende i motori per il quinto appuntamento stagionale in programma nel fine settimana del 22 settembre sull’Autodromo di Vallelunga. Sul circuito che sorge alle porte di Roma, che ben conosce, il plurititolato portacolori della scuderia di famiglia Magliona Motorsport si conferma al volante della Wolf GB08 Raiden Aprilia numero 14 preparata dal team Bad Wolves. Proprio una conferma, quella di livello prestazionale delle giornate migliori, sarà il target del weekend tricolore.

Un Tricolore che finora ha messo sotto ai riflettori come grande protagonista il pilota sardo e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, al primo anno nella massima serie promossa da ACI Sport e organizzata con Wolf Racing Cars capace di dominare la tappa del Mugello, conclusa con la prima vittoria e un terzo posto sul podio. Al contrario, proprio a Vallelunga, dove il campionato ha già disputato un appuntamento in giugno, le cose non andarono nella maniera sperata e ne conseguirono due ritiri. L’altro obiettivo del fine settimana capitolino sarà dunque quello di prendersi una meritata rivincita rispetto agli imprevisti che segnarono la precedente presenza.

Il quinto atto del CISP prende il via venerdì 20 settembre con due prove libere alle 13.40 e 16.50. Sabato le qualifiche prendono il via alle 10.35 e gara 1 alle 14.40. Il weekend di completa domenica con gara 2 alle 10.15. Sulla distanza di 25 minuti + 1 giro, entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e in live streaming sui relativi canali social.

Omar Magliona dichiara in vista della nuova sfida: “Vallelunga è un circuito difficile ma che conosco e al quale sono molto legato, per questo punto a fare bene e sono certo che se tutto funziona a dovere potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Veniamo dal successo del Mugello e da un fine settimana altalenante a Imola, dove ero all’esordio e ho comunque sfiorato il podio in gara 2. Con la squadra cercheremo di preparare tutto nel migliore dei modi in prova libera per metterci nelle condizioni di sferrare l’attacco nei turni ufficiali e in gara. La concorrenza sarà agguerrita ma siamo pronti a rilanciare. Ogni nuovo appuntamento tricolore per me significa un surplus di esperienza in campionato e anche da questo weekend cercheremo di trarre il meglio sia a livello di risultato sia guardando un po’ più in là, in ottica futura”.

Campionato Italiano Sport Prototipi: 9 giugno Pergusa; 16 giugno Vallelunga; 14 luglio Mugello; 8 settembre Imola; 22 settembre Vallelunga; 27 ottobre Monza.

Magliona action1 Wolf GB08 Raiden Imola CISP 2024