Magliona in trionfo a Vallelunga nel Master Tricolore Prototipi

En plein del forte pilota sardo nel quarto round stagionale grazie a due vittorie, due pole position e due giri più veloci al volante della Norma M20 FC del team CMS con la quale è sempre più in vetta al campionato. E ora il rush finale al Mugello e a Misano: “Gran weekend, ma rimaniamo concentrati”

Campagnano di Roma. Cambia lo scenario, in questo caso l’Autodromo di Vallelunga, ma non il risultato: dopo le doppiette messe a segno a Varano de’ Melegari e Misano Adriatico, sono arrivate la quinta e la sesta vittoria consecutiva per Omar Magliona nel Master Tricolore Prototipi 2023. Nel quarto round andato in scena sul tecnico circuito romano, nel weekend il campione sardo, presentatosi con i galloni del capoclassifica alla ripresa del campionato, non ha lasciato nulla al caso e neppure agli avversari al volante della Norma M20 FC di classe CN2 preparata dal team toscano CMS Racing Cars e motorizzata con un 2 litri Honda by LRM dei Fratelli Petriglieri.

A Vallelunga Magliona, che è anche pilota e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, ha capitalizzato al meglio le due pole position centrate con grande determinazione in qualifica al sabato e ha dominato entrambe le gare disputate domenica coronandole con tanto di giro più veloce a quasi 160 km/h di media. Grazie a queste due preziose vittorie il driver sassarese ha allungato ulteriormente in vetta alla classifica della serie nazionale riservata alle accattivanti sportscar biposto, che tornerà protagonista in pista fra un mese al Mugello Circuit per disputare il quinto e penultimo atto stagionale.

Magliona dichiara dopo il trionfale weekend di Vallelunga: “Non è mai facile e non lo è stato neppure stavolta. Dal venerdì siamo stati afflitti da noie meccaniche con conseguenti problemi di surriscaldamento, infatti anche in qualifica in qualche modo abbiamo dovuto gestire il prototipo e solo poi abbiamo risolto. Grazie come sempre alla squadra che mi segue con efficienza, il massimo risultato raccolto nelle due gare è anche merito loro. In gara 1 siamo riusciti a imprimere il nostro ritmo, in gara 2 siamo partiti all’attacco fin dal primo metro, la Norma ha funzionato alla perfezione e non posso che essere soddisfatto e davvero felice. Le vittorie portano sempre sorrisi, ma i rivali non restano a guardare e quindi avanti con concentrazione e mantenendo alta la guardia in vista dei prossimi, decisivi appuntamenti”.

Master Tricolore Prototipi 2023: 2 aprile Vallelunga; 28 maggio Varano; 23 luglio Misano; 10 settembre Vallelunga, 8 ottobre Mugello; 5 novembre Misano.

