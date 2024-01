Magliona lancia la sfida nel Campionato Italiano Sport Prototipi

Grandi novità nel 2024 del pluricampione sassarese: per la prima volta il pilota sardo parteciperà alla massima serie nazionale, che proprio da questa stagione adotterà la nuova Wolf GB08 Raiden Aprilia da 230 cavalli, mentre torna anche la partnership con la scuderia siciliana CST Sport: “Per me sarà tutto nuovo, ma il Tricolore è evoluzione naturale di quanto costruito in queste due stagioni in pista”

Sassari. Per la prima volta in carriera c’è il Campionato Italiano Sport Prototipi al volante della nuova Wolf nei programmi sportivi di Omar Magliona. Ad attendere il pluricampione sassarese (9 volte campione italiano nella Velocità in Salita e due volte titolato in pista nel Master Tricolore Prototipi nell’ultimo biennio) sarà un 2024 ricco di grandi novità ed emozionanti duelli nel palcoscenico nazionale più prestigioso delle corse su Prototipo, massima serie promossa da ACI Sport e organizzata in collaborazione con Wolf Racing Cars. La factory gestita dalla famiglia Bellarosa ha progettato la nuova Wolf GB08 Raiden, attesa all’esordio nel Campionato Italiano proprio quest’anno, presentando rinnovati standard di sicurezza (con tanto di introduzione dell’halo), una nuova trasmissione ad hoc, maggior carico aerodinamico e un motore Aprilia con cilindrata e potenza rispettivamente aumentate a 1100 centimetri cubici e 230 cavalli.

All’esordio nel Tricolore Sport Prototipi sarà quindi anche Magliona. che ha accettato la nuova supersfida e sta già preparando la stagione, interamente ospitata negli ACI Racing Weekend con tanto di dirette televisive. In programma sei round a doppia gara con partenza il 5 maggio da Misano Adriatico e gran finale il 27 ottobre a Monza dopo aver toccato tutti i circuiti italiani più prestigiosi, da Pergusa al Mugello, da Imola a Vallelunga.

Di nuovo in pista anche nelle vesti di testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, per l’ambiziosa avventura nel Campionato Italiano 2024 il driver sardo potrà contare su un’altra novità che segna un gradito ritorno, visto che Magliona sarà al via della stagione nei colori della scuderia siciliana CST Sport, con la quale in passato ha già condiviso numerosi successi e titoli nelle cronoscalate.

Magliona ha dichiarato in vista del 2024: “Sono entusiasta di questo nuovo, prestigioso programma. Sono consapevole che per me sarà tutto nuovo e che troverò tanti avversari esperti sulla griglia di partenza, ma credo che dopo il Master Tricolore Prototipi approdare al Campionato Italiano sia l’evoluzione naturale di quanto costruito in queste prime due stagioni in pista. Fremo dalla smania di ripartire e inaugurare questa nuova sfida in un contesto ancora più importante, dove l’obiettivo resta quello di raggiungere traguardi sempre maggiori e nel contempo migliorarmi. Conoscevo la famiglia Bellarosa da tempo, ci siamo ritrovati per inaugurare questa stagione e li ringrazio per l’accoglienza e per l’avvio della collaborazione, così come non vedo l’ora di esordire su una Wolf coadiuvato da Luca Costantino, che sono felice di ritrovare insieme a CST Sport”.

Campionato Italiano Sport Prototipi 2024: 5 maggio Misano; 9 giugno Pergusa; 14 luglio Mugello; 8 settembre Imola; 22 settembre Vallelunga; 27 ottobre Monza.

