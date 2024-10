Magliona le prova tutte a Monza nell’ultima del Tricolore Prototipi

Il plurititolato driver sassarese è poco fortunato al volante della Wolf GB08 Raiden Aprilia e tra diluvio, brividi e imprevisti non può mettere le ciliegina sulla sua prima stagione nel Campionato Italiano, nella quale ha comunque centrato due vittorie e un podio: “Appuntamento al 2025!”

Monza. E’ stato un finale di stagione tra esperienza maturata e brividi quello vissuto da Omar Magliona a Monza nel Campionato Italiano Sport Prototipi. Di fatto all’esordio sul leggendario circuito brianzolo ribattezzato Tempio della Velocità, il plurititolato driver della Magliona Motorsport e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ha dovuto affrontare pesanti condizioni da bagnato fino a tutto il sabato dell’ultimo appuntamento del Tricolore 2024. Il pilota sassarese non si è però mai tirato indietro e nonostante la pioggia battente e una noia al differenziale che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo le prove libere si è gettato nella mischia con la determinazione che lo contraddistingue fin dalle qualifiche, cercando di adattarsi il più velocemente possibile a vettura e insidie meteo.

Il crono messo a segno nel diluvio di sabato mattina gli ha permesso di scattare dalla terza posizione sulla griglia di partenza di gara 1 al pomeriggio, ma anche in questo caso l’elevata intensità della pioggia ha complicato tutto. In un primo momento il via è stato dato sotto safety car, poi si è deciso di effettuare un ri-partenza lanciata ma pochi secondi dopo il prototipo di Magliona ha rallentato a causa di un inconveniente al cambio e alla Curva Grande è stato violentemente tamponato dal concorrente che lo seguiva, non aiutato dalla ridotta visibilità. Nonostante i brividi del giorno prima, domenica pomeriggio il driver sardo si è regolarmente ripresentato al via per disputare gara 2, prima esperienza davvero sull’asciutto e con pneumatici slick a Monza per lui. Scattato in sesta piazza per via dell’inversione della griglia di partenza, Omar è grandissimo protagonista della prima parte di gara, quando prende il comando dopo poche curve e poi controbatte a ogni attacco fino allo sfortunato stop al quale è costretto al terzo giro a causa di una panne elettrica.

Omar Magliona dichiara al termine della stagione:“Condizioni meteo ed episodi non ci hanno certamente favorito in questo finale. Dispiace perché avrei voluto concludere con un nuovo acuto la mia prima stagione nel Campionato Italiano Sport Prototipi e in gara 2 l’occasione era giusta e infatti sono partito benissimo, poi ho dovuto fermarmi per forza. Comunque con due vittorie e un ulteriore podio possiamo dire che quanto ottenuto nel 2024 è positivo e inoltre abbiamo preso le misure e potuto fare esperienza dimostrando il nostro valore ogni volta che tutto ha funzionato. Devo ringraziare le realtà e le persone che mi hanno sostenuto, le abbraccio tutte e con grinta do appuntamento al prossimo anno, per il quale siamo già al lavoro. Una nota di merito qui a Monza la dedico ai ragazzi della squadra che dopo il tamponamento subìto in gara 1 hanno lavorato anche di notte per permettermi di schierarmi regolarmente in gara 2. Questo è lo spirito che mi piace”.

Campionato Italiano Sport Prototipi: 9 giugno Pergusa; 16 giugno Vallelunga; 14 luglio Mugello; 8 settembre Imola; 22 settembre Vallelunga; 27 ottobre Monza.

