Magliona Motorsport con Mannu e Pisano al Rally Terra Sarda

La scuderia sassarese in azione nel weekend con i due alfieri impegnati nella gara di casa Sassari. La scuderia Magliona Motorsport riaccende i motori nei rally e torna protagonista in una gara di casa, con due alfieri di casa, al 10° Rally Terra Sarda, in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Al via della gara isolana, secondo atto della Coppa Rally di Zona 9, la squadra sassarese schiera due competitivi portacolori pronti a distinguersi nelle rispettive classi: Giuseppe Mannu e Andrea Pisano.

Rientrato in gara lo scorso fine luglio al Coppa Città di Lucca dopo 9 mesi di assenza, Mannu riparte dal fidato navigatore Massimiliano Frau e dalla Renault Clio di classe R3 preparata dalla Tomauto Sport con la quale il pilota di Osilo ha macinato un po’ di chilometri proprio nell’appuntamento toscano e ora va alla ricerca di conferme e un feeling ulteriormente affinato. Premesse di base differenti, invece, per Pisano, che in una nuova sfida sarà per la prima volta al volante della Renault Clio Williams di classe A7 affiancato sul sedile di destra da Isacco Turchi.

Il Rally Terra Sarda è appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 9 e anche per il prestigioso TER, il Tour European Rally. Oltre a presentare quasi cento equipaggi al via da 14 nazioni diverse, “visiterà” la Gallura attraverso 73 chilometri di prove speciali, per complessivi sei distinti percorsi da ripetere e un totale di undici passaggi cronometrati. Partenza da Tempio Pausania alle 14.30 di sabato e arrivo previsto domenica nello scenario del Molo Vecchio di Porto Cervo. I riflettori saranno puntati su Porto Cervo a partire dalla serata di venerdì, con la presentazione degli equipaggi protagonisti della competizione.

