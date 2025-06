Magliona Motorsport trionfa con Pisano-Musselli al Rally dell’Asinara

Il pilota e il navigatore portacolori della scuderia sassarese si confermano su alti livelli sulla Skoda Fabia R5 by Colombi gommata Pirelli, con la quale, dopo lo strepitoso secondo posto del 2024 dominano l’edizione disputata nel weekend ed esultano con tutta la squadra sul gradino più alto

Sassari. Un ruolino di marcia che lascia poco spazio alla fantasia. La scuderia Magliona Motorsport, grazie all’impresa di Andrea Pisano e Salvatore Musselli, è in trionfo al 30° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara. Il pilota di Osilo, coadiuvato sul sedile di destra dall’esperto navigatore, ha vinto l’edizione 2025 della competizione nella quale già nel 2024 all’esordio sulla Skoda Fabia R5 preparata dal team Colombi e gommata Pirelli aveva sfiorato un clamoroso successo.

Ripresentatisi quest’anno al via con la medesima vettura e formazione, dopo il secondo posto di dodici mesi fa Pisano e Musselli hanno letteralmente dominato la competizione disputata tra sabato e domenica e valida per la Coppa Rally di Zona 10 e il Campionato Regionale della Sardegna. Il pilota della scuderia sassarese diretta da Omar Magliona ha sfoderato una performance complessiva maiuscola, così come il suo compagno di abitacolo, tanto che insieme hanno comandato il gruppo degli equipaggi iscritti fin dai primi chilometri dei 73,5 totali previsti contro il cronometro e suddivisi in 10 speciali (poi 8 pienamente disputate).

Pisano e Musselli si sono imposti in tutte le quattro prove percorse sabato (doppi passaggi sulla casalinga Osilo di 4,56 km e sulla San Lorenzo di 7,47 km), poi hanno vinto anche la speciale d’apertura di domenica mattina, la Codrongianos di 6,82 km, fino a poter gestire nelle successive il vantaggio accumulato e concludere sul primo gradino della cerimonia di premiazione. Il più importante. Non solo per Pisano, Musselli e tutti coloro che hanno contribuito a un successo a suo modo storico, ma anche per la stessa Magliona Motorsport, come spiega proprio Omar Magliona: “Una grande soddisfazione, sono davvero emozionato. La squadra ha vinto bene e, grazie soprattutto ad Andrea e a Salvatore, per i quali sono felicissimo e che meritavano da tempo un trionfo del genere, come scuderia e in termini di vittorie abbiamo rotto il ghiaccio anche nei rally. Ora la nostra scuderia può davvero dire di aver vinto in ogni disciplina automobilistica e questo ci riempie di orgoglio. Complimenti al nostro equipaggio e a tutti i co-autori di questa piccola, grande impresa”.

