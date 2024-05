Magliona pronto per il Campionato Italiano Prototipi dopo i test

Nel 2024 il pluricampione sassarese parteciperà per la prima volta alla massima serie nazionale delle vetture Sport con la nuova Wolf GB08 Raiden Aprilia, che ha provato in settimana sul circuito di Varano: “Ho badato a prendere le misure e mi sono divertito molto”. Esordio a Pergusa l’8-9 giugno

Sassari. Omar Magliona è pronto a esordire nel Campionato Italiano Sport Prototipi al volante della nuova Wolf GB 08 Raiden Aprilia che il pluricampione sassarese (9 volte campione italiano nella Velocità in Salita e due volte titolato in pista nel Master Tricolore Prototipi nell’ultimo biennio) ha “assaggiato” per la prima volta lunedì scorso sull’autodromo di Varano de’ Melegari. La giornata di test effettuata sul circuito parmense ha marcato l’inizio ufficiale della stagione 2024 per il pilota sardo, che quest’anno ha deciso di compiere il grande salto nel palcoscenico nazionale più prestigioso delle corse su Prototipo, massima serie promossa da ACI Sport e organizzata in collaborazione con Wolf Racing Cars: la factory gestita dalla famiglia Bellarosa ha progettato la nuova GB08 Raiden, che adotta rinnovati standard di sicurezza (con tanto di introduzione dell’halo) e rispetto al modello precedente vanta un maggior carico aerodinamico e un motore Aprilia con cilindrata aumentata a 1100 centimetri cubici per una potenza massima che si attesta intorno ai 230 cavalli. Di nuovo in pista anche nelle vesti di testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, ora Magliona attende il primo dei sei round tricolori in programma, che con tanto di dirette televisive prendono il via dall’ACI Racing Weekend dell’8-9 giugno sull’autodromo siciliano di Pergusa e che proseguiranno sui circuiti più prestigiosi d’Italia.

Magliona ha dichiarato in vista del 2024: “Il prototipo è molto divertente da guidare e a livello visivo rende molto di più dal vivo che nelle foto, rimane solo da ottimizzare qualche peccato di gioventù. Nel test non ho badato al cronometro, soltanto a prendere le misure con la macchina e credo che con l’aumentare del chilometraggio ci divertiremo sempre di più. Il lavoro anche sulla messa a punto è filato via liscio e mi sento davvero motivato in vista dell’esordio a Pergusa. Sono entusiasta di questo prestigioso programma, è l’evoluzione naturale di quanto costruito nel vincente biennio disputato in pista e ci attendono sfide esaltanti con tanti nuovi rivali. Non vedo l’ora di accelerare nella prima tappa di campionato!”.

Campionato Italiano Sport Prototipi: 9 giugno Pergusa; 16 giugno Vallelunga; 14 luglio Mugello; 8 settembre Imola; 22 settembre Vallelunga; 27 ottobre Monza.

Com. Stam. + foto