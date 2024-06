Magliona scommette su Vallelunga nel Tricolore Sport Prototipi

A pochi giorni dal suo esordio assoluto con top-5 a Pergusa, il pilota sassarese riaccende la nuova Wolf GB08 Raiden Aprilia per schierarsi al via del secondo round stagionale del Campionato Italiano:

“Circuito che conosco e al quale sono molto legato: se tutto funziona possiamo far bene”. Le due gare scattano sabato alle 17.40 e domenica alle 13.30 in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky)

Sassari. Si è da poco concluso il primo round a Pergusa e il Campionato Italiano Sport Prototipi riaccende immediatamente i motori per il secondo appuntamento stagionale, in programma il 14-16 giugno sull’Autodromo di Vallelunga. Tra i protagonisti attesi in azione sul circuito che sorge a Campagnano, alle porte di Roma, ritrova l’abitacolo della Wolf GB 08 Raiden Aprilia anche Omar Magliona. In Sicilia il pilota sassarese domenica scorsa ha collezionato la top-5 di gara 1 e un ritiro in gara 2 e ora è pronto a schierarsi di nuovo al via con il team Luxury per rilanciare la sfida ai vertici del Tricolore. Se per lui Pergusa ha rappresentato l’esordio assoluto sia nel campionato, sia sul nuovo prototipo sia sulla pista ennese, Vallelunga è un circuito conosciuto e capace di accendere particolari suggestioni e fantasie nell’animo del già 9 volte campione italiano nella Velocità in Salita e campione in pista nel Master Tricolore Prototipi 2022 e 2023.

Infatti, proprio nell’ultimo biennio sul circuito romano Magliona ha corso in più occasioni, riuscendo anche a imporsi in gara e salendo sul primo gradino del podio. Per l’alfiere della Magliona Motorsport e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, il secondo atto della massima serie Prototipi promossa da ACI Sport e organizzata in collaborazione con Wolf Racing Cars prende il via venerdì 14 giugno con due prove libere alle 11.40 e 17.10. Sabato le qualifiche si disputano alle 11.15 e gara 1 alle 17.40. Chiusura del weekend domenica con gara 2 alle 13.30. Sulla distanza di 25 minuti + 1 giro, entrambe le corse saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e in live streaming sui relativi canali social.

“Personalmente – ha dichiarato Magliona – Vallelunga è il posto ideale per ripartire nel migliore dei modi dopo l’esordio di Pergusa, dove ci è mancata un po’ di esperienza ma abbiamo già mostrato di poter competere con tutti. Vallelunga è un circuito al quale sono molto legato, sia per averci corso e anche vinto negli ultimi due anni sia perché i primi passi da pilota li ho mossi proprio su questa pista con la Scuola Federale di ACI Sport da giovanissimo, nel 1998. Mi ha sempre affascinato, mi esaltano il Curvone così come il Tornantino, che mi ricorda le caratteristiche delle corse in salita. Tengo quindi particolarmente a questo appuntamento dell’Italiano Prototipi. Conosciamo le insidie di un round così importante, ma se tutto funziona a dovere sono convinto che potremo toglierci le giuste soddisfazioni”.

Campionato Italiano Sport Prototipi: 9 giugno Pergusa; 16 giugno Vallelunga; 14 luglio Mugello; 8 settembre Imola; 22 settembre Vallelunga; 27 ottobre Monza.

