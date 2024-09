Magliona vince gara 1 a Vallelunga nel Tricolore Sport Prototipi

Nel quinto round del Campionato Italiano il pilota sassarese bissa il successo ottenuto al Mugello e prosegue alla grande la sua prima stagione tricolore sulla Wolf GB08 Raiden Aprilia. In gara 2 è purtroppo colpito da una vettura rivale e deve ritirarsi, testa già al gran finale nel “tempio” di Monza

Campagnano di Roma (RM), 22 settembre 2024. Omar Magliona è stato assoluto protagonista all’Autodromo di Vallelunga nel penultimo round stagionale del Campionato Italiano Sport Prototipi. Sul circuito che sorge alle porte di Roma e sul quale si è sempre esaltato, il plurititolato portacolori della scuderia di famiglia Magliona Motorsport si è confermato ai vertici della serie tricolore al volante della Wolf GB08 Raiden Aprilia del team Bad Wolves, con la quale ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale. Dopo il successo ottenuto in gara 2 al Mugello in luglio, il pilota sardo e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica a Vallelunga si è imposto in gara 1 dopo essere scattato dalla prima fila (in qualifica a un solo decimo dalla pole position) e aver preso il comando della corsa nelle prime tornate. Suo anche il giro più veloce in 1’36”322.

La seconda gara del weekend non è invece stata fortunata, ma, per effetto dell’inversione della griglia scattato sesto dallo schieramento di partenza, Magliona è risalito al primo posto nel giro di un paio di tornate. Mentre era in lotta per la seconda vittoria del weekend, però, purtroppo un prototipo rivale lo ha colpito stallonandogli l’anteriore sinistra e costringendolo poco dopo al ritiro ai box per il danno subìto. E’ dunque mancato il risultato finale, ma la competitività mostrata lungo l’intero arco del fine settimana capitolino conferma Omar ai vertici già al primo anno nella massima serie promossa da ACI Sport e organizzata con Wolf Racing Cars, che ora attende il gran finale di ottobre nel Tempio della Velocità di Monza.

Omar Magliona dichiara nel post-Vallelunga: “In gara 1 è stata una vittoria combattuta e sicuramente cercata perché avevo un impegno con un amico che non sta vivendo un momento facile. Non faccio nomi perché lo rispetto, ma questa vittoria è dedicata a lui e sono davvero contento del risultato. Vallelunga è un circuito che mi esalta sempre e che mi conquista. Mi dà una carica forte e particolare e vincere qui mi rende ulteriormente sorridente. Siamo comunque stati forti, veloci e competitivi per tutto il weekend. Anche in gara 2 da sesto sono presto passato davanti a tutti, poi peccato per l’episodio che abbiamo subito. Non dovrebbe succedere ma dobbiamo già pensare a Monza, uno dei templi del motorsport dove desideriamo concludere al meglio questa prima annata del Tricolore Prototipi”.