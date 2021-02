Disponibile in rotazione radiofonica “Mai più”, il nuovo singolo di Achille, già sulle piattaforme digitali dal 23 febbraio.

Mai più è un brano autobiografico, parla di tutti gli errori fatti dall’artista e della vita difficile che ha avuto, di errori che non farà mai più e consiglia di non fare, perché la strada non serve per sfogarti ma solo per causare altri molti problemi anche se serve a farti crescere forte e a farti capire veramente il mondo reale.



Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Da questo nuovo singolo mi aspetto tanto, perché è molto significativo e fa capire ai ragazzi che hanno avuto una vita difficile che ci si può sempre rialzare!! Mi auguro soltanto che venga capito e che piaccia e ovviamente voglio farlo arrivare a molte persone che si ritrovano in ciò che dico».





Biografia



Achille pseudonimo di Achille Luca Ioppolo nasce a Messina il 16/05/2001 ed è un rapper emergente siciliano.

L’artista decide di fare musica per raccontare la sua vita e le circostanze che hanno segnato il suo destino, la voglia è quella di sfogarsi, di gridare al mondo intero la sua storia ed è disposto a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Sin da piccolo la passione del canto, riempie le sue giornate, che aiutano nella composizione e nell’espressione dei primi lavori, dove la vita vissuta e le sofferenze riempiono i testi delle sue canzoni.

Achille per un lasso di tempo lascia la musica, lascia tutto per dedicarsi alla “ strada” e sfogare la rabbia attraverso situazioni brutte che segnano la sua vita per l’ennesima volta e lo fanno entrare in un tunnel buio dove riesce a uscire solo dopo anni grazie alla musica e alla madre.

Il 11/12/2020 esce il suo primo brano “Silenzio” in collaborazione con Stefy Evita che ha totalizzato 30.000 visualizzazioni.

Com. Stam.

Instagram: https://instagram.com/_achilleofficial?igshid=1f8al2rz97nq5

Facebook: https://www.facebook.com/achilleofficial/