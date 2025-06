Malamovida: controlli nei quartieri “Ballaro’” e “Vucciria”. Sanzioni per un ammontare complessivo superiore a trentamila euro

Continuano i controlli, connessi alle linee guida dei modelli di “controllo integrato del territorio” e al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto”.

Nel primo caso si indirizzano i controlli su aree territoriali particolarmente sensibili individuate sulla base dell’andamento della delittuosità e dell’illegalità diffusa in genere per prevenire le fenomenologie di maggiore allarme sociale; il secondo che prevede una sinergica partecipazione delle Forze dell’ordine, è finalizzato a far fronte a quelle contingenze di ordine e sicurezza pubblica individuate sul territorio, così da accrescere il senso di sicurezza percepita nei cittadini e garantire, al contempo, una significativa presenza sul territorio.

Anche nel corso del fine settimana, secondo questi due schemi di controllo, sono stati effettuati stringenti controlli, stavolta nei quartieri cittadini “Ballarò” e “Vucciria”, dove numerose aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale hanno realizzato stringenti controlli e garantito una significativa presenza sul territorio.

Nell’ambito del “Controllo Integrato del Territorio” effettuato nel quartiere “Ballarò”, agenti della Polizia di Stato, segnatamente del Commissariato di P.S. “Oreto”, del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati indirizzati, sia al presidio del territorio con posti di controllo e riscontri di persone sottoposte a misure cautelari, sia al vaglio dei requisiti amministrativi in capo agli esercenti.

In tale contesto due gli esercizi di vicinato e di somministrazione bevande che, sottoposti a controllo, sono risultati irregolari.

Nel primo accesso ispettivo è stata accertata la mancanza di Scia e si è pertanto proceduto al sequestro amministrativo del locale; nel secondo controllo è stata rilevata la mancanza del piano di autocontrollo Haccp. L’ammontare complessivo delle sanzioni è pari a 2.500,00 euro.

Nel corso dei numerosi controlli, è stato identificato un cittadino extracomunitario, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale per cui sono già state avviate le pratiche per l’abbandono del territorio nazionale. Complessivamente nel quartiere Ballarò sono state identificate 76 persone di cui 39 con precedenti di polizia, controllati 46 veicoli ed elevate 17 sanzioni al CdS per un ammontare complessivo pari a 29.506,00 euro; 9 veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo, 2 veicoli sequestrati ai fini di confisca e 4 sospesi dalla circolazione. Controllate, inoltre, 5 persone sottoposte a provvedimenti con restrizione della libertà.

Nel corso delle ultime ore, è stato inoltre realizzato, un servizio interforze, relativo al piano di sicurezza denominato “Alto Impatto”, che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Tutte le componenti schierate, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

Nel corso di tutti i servizi approntati sono state identificate 100 persone, di cui 11 con precedenti di polizia.

I servizi di controllo del territorio continueranno anche nelle prossime settimane