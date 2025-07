Malamovida in provincia: il Questore di Palermo sospende, per 7 giorni, l’attività di un bar e di una discoteca, teatro di disordini e tafferugli 

Allo scopo di contrastare e limitare le ricadute che comportamenti impropri e violenti possono generare sulla sicurezza pubblica, il Questore di Palermo ha adottato due distinti provvedimenti di sospensione di attività, ex art.100 del Tulps, con riferimento ad altrettanti locali della provincia.

Entrambi i provvedimenti sono stati eseguiti e notificati, congiuntamente da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri. La prima sospensione, di sette giorni a partire dallo scorso 17 luglio, riguarda il bar di un piccolo centro dell’entroterra palermitano, nel recente passato teatro di plurimi episodi di violenze, quali aggressioni e liti degenerate tra avventori.

Tali episodi, ripetutisi per ben 5 volte, hanno delineato il quadro di una concreta pericolosità per la sicurezza degli avventori che, per altro, sono abituati a ritrovarsi nell’esercizio che funge da luogo di incontro e di riferimento per i cittadini del piccolo centro.

Necessario l’intervento questorile volto ad impedire il protrarsi della pericolosità sociale.

Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri e dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Corleone”.

Per quanto riguarda il secondo provvedimento esso ha riguardato la sospensione, ex art. 100 del T.U.L.P.S., sempre per la durata di 7 giorni a far data dallo scorso 18 luglio, di una discoteca della zona balneare occidentale della provincia.

A ragione di tale provvedimento, i tafferugli verificatisi lo scorso 29 giugno allorquando un centinaio di giovani, privi di titolo d’ingresso, avrebbero tentato di oltrepassare uno dei varchi di accesso alla discoteca, per altro presidiati da personale di vigilanza,, aggredendo il personale di sicurezza e producendosi in un fitto lancio di sassi e bottiglie all’indirizzo del cancello esterno e del botteghino.

Anche in considerazione di pregressi episodi di violenza e tenuto conto della necessità di intervenire per impedire che analoghe violenze possano ulteriormente mettere in pericolo la sicurezza di giovani ed avventori in genere, il Questore ha disposto il provvedimento di sospensione che è stato eseguito da Carabinieri e dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Partinico”.