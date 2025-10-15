Maltempo a Marsala. Il sindaco Grillo riunisce la Protezione Civile Comunale

Permane lo stato di allerta gialla a Marsala anche per domani, con abbondanti precipitazioni già da questa sera e, pertanto, si monitora la situazione per un pronto intervento.

È quanto è emerso dalla riunione della COC – Protezione civile comunale presieduta dal sindaco Massimo Grillo, appena conclusa. Assieme a dirigenti e funzionari tecnici, è stato fatto il punto le criticità emerse e le soluzioni adottate per il graduale ritorno alla normalità.

Contestualmente, a scopo preventivo, è stata disposta una task force tra Polizia Municipale e Associazioni di Protezione civile, per rendere immediatamente reperibili mezzi e personale – fin da questa sera – in caso di emergenza, al fine di monitorare alcune strade e regolare il transito veicolare. A tal fine, l’Amministrazione comunale invita a prestare attenzione alle zone solitamente a rischio criticità, quali ad esempio sottopasso di Via Ugdulena, Via Sen. Pino Pellegrino (ex via Vecchia Mazara), C.da Ponte Fiumarella, strada comunale Fiumara Sant’Onofrio, quartiere Sappusi etc…

