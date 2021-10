Maltempo: Confesercenti vicina a imprese e persone con finanziamenti solidali fino a 50mila euro

“Siamo vicini alle persone e alle imprese colpite dall’ondata di maltempo che ha coinvolto soprattutto la Sicilia, e Catania in particolare. Tante le famiglie e le attività commerciali colpite, ingenti i danni per il tessuto economico e sociale”.

Così Confesercenti in una nota. In queste ore i gruppi dirigenti provinciale e regionale stanno monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni degli imprenditori sul territorio. L’intero sistema è mobilitato.

E proprio per sostenere un graduale e rapido ritorno alla normalità, Confesercenti mette a disposizione, attraverso le sue strutture nazionali e le partnership con il sistema bancario, un finanziamento solidale per tutti gli imprenditori che hanno visto la propria attività compromessa dal maltempo. Si tratta di un prestito, fino a 50.000 euro a impresa, che non prevede oneri per il richiedente: sarà infatti il confidi Commerfin a farsi carico degli interessi del finanziamento. Dettagli e modalità per ottenere il finanziamento sono reperibili presso le sedi Confesercenti dei territori interessati.

“Si tratta di un’iniziativa ormai consolidata, messa in campo già dopo il terremoto in Emilia Romagna e le alluvioni in Toscana, Liguria e Piemonte – spiega la Presidente dell’Associazione Patrizia De Luise – Confesercenti è da 50 anni, ogni giorno, accanto alle imprese, anche e soprattutto in momenti difficili come questo, quando gli imprenditori non possono e non devono essere lasciati soli. Con i finanziamenti solidali a tasso zero Confesercenti fornisce un aiuto reale, un intervento tangibile e immediato per esprimere non solo solidarietà alle imprese colpite ma soprattutto vicinanza vera, sostegno concreto per rialzarsi e ripartire”.

“I nostri uffici – aggiungono il presidente regionale Vittorio Messina e il presidente di Confesercenti area metropolitana di Catania Claudio Miceli – sono già al lavoro per raccogliere segnalazioni e offrire supporto e informazioni all’utenza. La prossima settimana illustreremo le modalità di attivazione del finanziamento solidale anche attraverso una conferenza stampa così da dare massima diffusione all’iniziativa e poter essere d’aiuto a chi ha bisogno di liquidità per far ripartire la propria attività”.

Com. Stam.