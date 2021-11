Maltempo, Cucunato (Eur): “la pioggia mette in ginocchio il IX municipio”

È drammatico il bilancio su Roma dopo il forte temporale di ieri sera, che in giro per la Città ha abbattuto alberi e soprattutto allagato interi quartieri come quello di Ostiense. Anche il IX Municipio non è rimasto indenne alla furia dell’acquazzone, con i postumi dei danni ben visibili anche stamattina.

Infatti, ancora nelle prime ore di questa mattina erano intransitabili per l’acqua importanti arterie urbanistiche come: il sottopasso che collega il Torrino alla Cristoforo Colombo; i sottopassi che collegano via di Decima all’Ostiense; via Francesco de Suppè nei pressi della stazione Laurentina. solo per citare alcune delle segnalazioni giuntemi da residenti e cittadini del IX Municipio. Con il traffico andato in tilt dalla serata di ieri e fino a poche ore fa, solo l’intervento della Polizia Locale ha contenuto i disagi per la cittadinanza. Proprio in merito a ciò, ho chiesto oggi con una missiva all’Amministrazione del Municipio IX, l’urgenza di smaltire il “piano foglie e ripulire le caditoie” nel nostro territorio, partendo in maniera prioritaria da quelle strade soggette ad allagamenti.

Piero Cucunato, Capogruppo della Lega in Municipio IX.

Com. Stam.