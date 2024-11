Maltempo in Sicilia orientale, Falcone (FI-PPE): Vicini a comunità colpite, a lavoro in UE per mobilitare aiuti

Bruxelles – «Voglio esprimere tutta la mia vicinanza umana alle comunità della costa orientale della Sicilia colpite nelle ultime ore da pesantissime precipitazioni.

Non si hanno notizie per fortuna di danni a persone, ma la forza delle acque innescata dai nubifragi ha provocato seri danni a cose, a immobili, alla viabilità e in diversi quartieri nell’area jonica fra Acireale, Giarre e Riposto. Si è trattato di precipitazioni estreme che, come avvenuto in altre parti d’Italia e d’Europa in queste settimane, hanno messo a nudo la fragilità del territorio. Siamo impegnati in UE per mobilitare strutturalmente ingenti risorse, come già avvenuto con il Fondo di Solidarietà a settembre, in aiuto di quei territori colpiti da alluvioni e inondazioni che appaiono connesse agli effetti del cambiamento climatico». Così l’eurodeputato di Forza Italia-PPE Marco Falcone, a proposito dell’emergenza maltempo in atto in Sicilia orientale.

