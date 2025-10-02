Maltrattamenti in famiglia. 28enne non rispetta il provvedimento emesso dal Giudice e viene arrestato dai CC in flagranza di reato

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 28enne italiano, pregiudicato e attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi frequentati dalla stessa, accusato del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nella nottata di lunedì 29 settembre una donna, spaventata e impaurita, ha chiamato la centrale Operativa riferendo che il proprio figlio, nonostante il divieto di avvicinamento in atto, emesso a seguito delle condotte violente poste in essere nell’ambito familiare, l’aveva svegliata nel cuore della notte suonando con insistenza il campanello di casa e bussando ripetutamente alla porta dell’appartamento, sito nel quartiere Navile. All’arrivo delle gazzelle dei Carabinieri, il 28 enne era ancora davanti la porta di casa della madre e si è subito giustificato riferendo di voler entrare in casa per poter prendere alcuni effetti personali. Dopo le procedure di identificazione, il 28enne, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna raccomandano la necessità, alle persone vittime di atti persecutori o se a conoscenza di qualcuno rimasta vittima di questo reato, di contattare il N.U.E. 112 o di rivolgersi alla Caserma più vicina per presentare denuncia/querela o anche solo per ricevere un consiglio.

Ricordiamo che al link: www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso#atti-persecutori<http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso#atti-persecutori> è possibile approfondire l’argomento e consultare i consigli dell’Arma.