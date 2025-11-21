Maltrattamenti in famiglia. 40enne italiano non rispetta il divieto di avvicinamento ai propri genitori emesso dal Giudice e viene arrestato dai Carabinieri

San Giovanni in Persiceto (BO): I Carabinieri della locale Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 40enne italiano, accusato del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento alla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Una gazzella del Radiomobile, nel transitare nei pressi di un negozio distante a meno di 500 metri dall’abitazione dei genitori del 40enne, entrambi parte offesa nella vicenda connotata da continue minacce e richieste di denaro avanzate dal figlio tossicodipendente, notava l’uomo uscire frettolosamente dal negozio perché accortosi del loro arrivo. Avendolo riconosciuto poiché a conoscenza della misura cautelare in atto notificatagli in precedenza, i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato. Contestualmente, alla Centrale Operativa di Bologna giungeva l’allarme emesso dal braccialetto elettronico installato sulla caviglia dell’uomo che, nella circostanza, era scattato perché si era avvicinato troppo all’abitazione dei propri genitori. Le successive indagini dei Carabinieri hanno accertato che non era la prima volta che il 40enne aveva violato la misura cautelare e che la sua presenza in quella zona non era giustificata visto che il suo domicilio era in un altro Comune. Dopo la convalida dell’arresto nei confronti del 40enne è stata confermata la custodia cautelare.