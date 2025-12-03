Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: un 50enne dovrà scontare 2 anni di carcere

Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: dovrà scontare 2 anni di carcere un 50enne destinatario di un provvedimento emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica di bologna. Bologna:

I Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nei confronti di un 50enne albanese, riconosciuto colpevole di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale, reati commessi a Bologna tre anni fa. Rintracciato dai Carabinieri, il destinatario del provvedimento è stato arrestato e tradotto in un Istituto penitenziario, per scontare la pena principale stabilita per i delitti commessi: 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione