Maltrattamenti in famiglia: eseguita dai Carabinieri un’ordinanza applicativa della misura cautelare

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Imola hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti di un uomo sulla cinquantina, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. Il presunto responsabile sarà chiamato a rispondere del citato delitto per avere maltrattato la ex compagna, attraverso umiliazioni e minacce reiterate nel tempo, al punto da rendere impossibile la convivenza. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice.