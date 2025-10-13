Maltrattamenti in famiglia: sorpreso in auto con l’ex compagna finisce in manette

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Vergato hanno arrestato un 56enne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, già col braccialetto elettronico e destinatario di una denuncia per maltrattamenti da parte della ex compagna.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, procedevano all’identificazione di tre persone a bordo di un’autovettura. Durante tali operazioni è emerso che il 56enne era sopposto alla misura cautelare in questione. Tuttavia però, all’interno della stessa autovettura, era presente anche la ex compagna dell’uomo la quale non aveva con sé il dispositivo di sicurezza per il funzionamento del braccialetto elettronico. I Carabinieri hanno arrestato il 56enne che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.