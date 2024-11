Maltrattamenti, minacce e lesioni nei confronti di moglie e figlio: i CC arrestano il marito e padre violento dopo l’ennesima aggressione

Casalnoceto – L’ennesima discussione tra le mura domestiche con moglie e figlio, i soliti futili motivi, specchio di problemi relazionali, poi improvvisamente uno scontro fisico tra l’uomo, un 70enne, e il figlio, a cui la moglie cerca di porre rimedio, frapponendosi, provando a placare l’ira e la violenza del marito.

Spunta anche un’arma, un grosso machete con cui l’uomo dispensa minacce di morte. La donna riesce a chiamare il 112. I Carabinieri arrivano rapidamente e bloccano l’uomo prima che la situazione degeneri ulteriormente. È furibondo. Continua a inveire contro i familiari. Sono necessari tempo e fermezza prima di riuscire a riportarlo alla calma.

La situazione va avanti da tempo – dicono i familiari – le condotte violente nei confronti della moglie e del figlio non sono una novità. Già qualche mese fa, la donna aveva subito percosse che le avevano causato leggere lesioni, ma non aveva denunciato i fatti.

I Carabinieri delle pattuglie di Volpedo e Tortona chiedono l’intervento di un’ambulanza per soccorrere le vittime, quindi procedono all’arresto dell’uomo, al quale sequestrano numerose armi bianche presenti nell’abitazione, tra cui katane, machete e pugnali.

Proprio in questi giorni ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, risvolto mediatico di un impegno quotidiano e costante delle istituzioni e delle associazioni per il contenimento di un problema che non può essere mai sottovalutato, il cui contrasto passa anche, inevitabilmente, attraverso la denuncia delle violenze, delle vessazioni e degli abusi subiti fra le mura domestiche, da dove è più difficile farli emergere, per intervenire in soccorso delle vittime. Il coraggio di chiamare il 112, di confidarsi, di denunciare, proprio come in questa occasione, è il primo passo per uscire dall’incubo.