“Il mancato avvio del servizio di assistenza scolastica per gli studenti disabili nella città di Palermo come in altre della Sicilia, rappresenta un grave fatto a discapito dei più deboli.

Malgrado lo stanziamento nel mese di maggio pari a 4 milioni da parte della Regione, gli studenti disabili sono ancora impossibilitati ad andare a scuola.

Per tali ragioni in Ars, ho sostenuto la formazione di una commissione di ispettori che, dovranno accertare eventuali mancanze degli uffici cittadini per il disservizio nei confronti delle persone con disabilità.

In attesa di un responso che potrà fare luce su aspetti poco chiari che, hanno portato spesso ad un vuoto rimpallo di responsabilità tra città metropolitana, ex provincia e regione, auspico che nel più breve tempo possibile possa essere ripristinato il diritto all’assistenza per gli studenti disabili”.

– A dichiararlo è Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e commissario provinciale del partito a Palermo –

Com. Stam.