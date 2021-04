Largo Mazzarino in questo momento è uno slargo pedonale, completamente vuoto, che deve tornare al essere, seppur con tutte le limitazioni del caso, un luogo di socializzazione per l’intero quartiere. Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, raccoglie le segnalazioni degli abitanti della zona e chiede alle istituzioni competenti un intervento decisivo di rivalutazione dell’area.

Uno spazio di sviluppo che tenga in considerazione i suggerimenti e le proposte dei commercianti e degli abitanti del territorio. La nuova illuminazione per cominciare. E poi la cura delle aiuole e la lotta contro gli incivili che trasformano la vicina oasi ecologica in una discarica abusiva. In questo momento Largo Mazzarino può essere considerata in molti modi ma certamente non una piazza. I lavori da effettuare qui sono tanti e i motivi sono sotto gli occhi di tutti. A questo va aggiunto la maleducazione di alcuni padroni dei cani che non raccolgono i bisogni dei propri animali. Parliamo, infatti, dell’unico slargo della zona soprattutto se consideriamo che poco distante da qui c’è il parco di via Gambetta: altra struttura vandalizzata. In passato si era valutata la possibilità di creare qui uno spazio ricreativo per gli anziani o i ragazzi. Oggi, in piena emergenza Covid, certe possibilità sono da escludere ma ciò non toglie che l’amministrazione comunale può operare per trasformare Largo Mazzarino nel fiore all’occhiello del quartiere.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

Com. Stam.