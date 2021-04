Anci Sicilia: “ la norma in fase di approvazione in parlamento sia un primo passo rispetto a scelte normative più’ ampie ”“

La manifestazione dei sindaci delle Zone Franche Montane, in programma per il prossimo 6 maggio, è certamente una importante iniziativa finalizzata a sensibilizzare i vertici del Governo nazionale e la deputazione di Camera e Senato ad esitare, finalmente, la Legge obiettivo approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019, per il riconoscimento della fiscalità di sviluppo”.

Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia in occasione dell’annunciato incontro fra la ministra per il Sud, Mara Carfagna, i rappresentanti di Camera e Senato e i sindaci delle Zone Franche Montane siciliani che si svolgerà il prossimo mese di maggio.



“La legge, in queste ore all’esame del Parlamento nazionale, sulle Zone Franche Montane – aggiunge il presidente Orlando – rappresenta uno tra gli strumenti indispensabili per far ripartire i nostri territori vessati da una gravissima crisi economica, acuita notevolmente dall’emergenza sanitaria”.



“L’approvazione delle norma sulle Zone Franche Montane – conclude il presidente dell’Associazione dei Comuni siciliani – può rappresentare, per i comuni interessati, uno strumento importante per frenare lo spopolamento e incentivare l’avvio di attività da parte gli operatori economici, ma deve essere considerata come un primo importante passo rispetto a scelte normative più ampie di carattere nazionale e regionale”.

Com. Stam.