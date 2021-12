La Sicilia, storia Millenaria, il suo Patrimonio Artistico e Architettonico e la sua illustre tradizione nel mondo del sapere. La Sicilia, per tutte queste ragioni, diviene madre del “Manifesto sui Diritti e Doveri dei Beni Culturali”.

Un documento che nasce da un gruppo di intellettuali nel quale ha avuto l’onore di prendere parte per la sua storia professionale e come Presidentessa dell’Assemblea Provinciale di Catania per il Partito Democratico. Ersilia Saverino insieme a moltissime figure di spicco provenienti da diverse sensibilità e da ambiti ed esperienze differenti, ha lavorato ed oggi si fa promotrice attiva del Manifesto dei diritti e dei doveri culturali. Oggi la cultura in Italia non viene riconosciuta attraverso i propri diritti ed equivalenti doveri, per questo occorre mettere in primo piano le fondamenta culturali e civiche attraverso il Manifesto. La Sicilia deve diventare l’apripista di un nuovo percorso, dando ragione alla sua storia. Una inversione di tendenza che dia grande impulso per ottenere finalmente una visione d’interesse collettivo e che spinga la crescita sociale attraverso la cultura. Il “Manifesto dei diritti e dei doveri culturali”, promosso su impulso del responsabile del dipartimento Beni Culturali del PD Sicilia, vuole porre l’attenzione sull’importanza del ruolo della cultura, che concorre alla formazione dell’individuo sul piano intellettuale e morale. Il Manifesto mira a salvaguardare un patrimonio comune che deve essere tutelato da diritti specifici ai quali corrispondono, in modo speculare, altrettanti doveri. Concetti più volte ribaditi dal responsabile del Dipartimento dei Beni Culturali del PD Sicilia Manlio Mele. Dopo la presentazione a Palermo, avvenuta nella sala Gialla di Palazzo dei Normanni e al Museo Salinas giorno 30 novembre, alla presenza del mondo politico e culturale, adesso anche Catania deve rispondere in modo convinto, deciso, numeroso e appassionato a questo documento firmando la petizione on line, in attesa della presentazione ufficiale che avverrà nelle prossime settimane. · MANIFESTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI CULTURALI ·https://www.change.org/p/manifesto-dei-diritti-e-dei-doveri

