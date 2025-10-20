Manovra economica: nessuna risorsa per la sicurezza. Il Governo dimentica gli operatori e affossa il potere d’acquisto

Roma. Il SIM Carabinieri esprime la sua profonda indignazione e preoccupazione per l’assenza totale di stanziamenti significativi a favore del Comparto Sicurezza nella bozza di Legge di Bilancio in discussione.

Ancora una volta, chi è chiamato quotidianamente a garantire la sicurezza del Paese viene sistematicamente ignorato nelle decisioni economiche che contano. È inaccettabile che il Governo non destini nemmeno un euro per affrontare le criticità strutturali del settore. L’ultimo rinnovo contrattuale ha prodotto un aumento reale del solo 6%, a fronte di un’inflazione che nello stesso periodo ha eroso il potere d’acquisto fino al 17%. Questo divario significa un impoverimento di fatto degli operatori. La Manovra non offre alcuna copertura per il rinnovo contrattuale in arrivo, né misure compensative per recuperare la perdita subita. Il tema della carenza di personale è ormai un’emergenza nazionale. Si stimano circa 30.000 unità mancanti a livello complessivo nelle Forze di Polizia. Le promesse di potenziamento degli organici sono state disattese; al contrario, il turnover non garantisce un adeguato rimpiazzo e il personale effettivo continua a diminuire. Il carico di lavoro sulle spalle dei Carabinieri e degli altri operatori è insostenibile. A coronamento di questa situazione, l’unico “aumento” previsto è l’ulteriore slittamento dell’età pensionabile di tre mesi, un provvedimento che ignora la specificità e la gravosità del servizio svolto, penalizzando chi opera in strada. Siamo stanchi delle dichiarazioni di facciata e dell’uso strumentale del tema della sicurezza a fini politici. Le parole di encomio non bastano a pagare le bollette né a garantire l’efficienza del servizio. Il SIM Carabinieri si unisce alle voci di dissenso delle altre organizzazioni sindacali del settore e chiede con forza al Governo di dimostrare, con atti concreti e risorse finanziarie adeguate, la volontà politica di sostenere chi opera con coraggio e abnegazione. Serve un riconoscimento pieno della specificità e risorse dedicate per il prossimo rinnovo contrattuale e per un piano straordinario di assunzioni che colmi le gravi lacune di organico.

Com. Stam. SIM Carabinieri