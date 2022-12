Manovra, Figuccia: “Lungimiranza Schifani, c’è scossone per la crescita”

“Un plauso al Presidente Schifani e alla sua giunta che con la prima finanziaria della legislatura pone finalmente le basi per sostenere l’occupazione in Sicilia, puntando a creare più posti di lavoro e sostenere le imprese, la sanità e i comuni nella progettazione vista la carenza di risorse umane disponibili –

a dirlo in una nota il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia che prosegue – grazie alla lungimiranza e alla visione del Presidente e della giunta è stato così possibile stanziare un budget di 300 milioni per dare incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato, assegnare risorse per mettere in sicurezza l’Arpa, stanziare quasi 250 milioni per il settore della forestazione.

Ancora, prorogare il trasporto gratuito sui mezzi pubblici per le forze armate e dell’ordine ma anche per gli insegnanti e il personale sanitario, incrementare fino a 36 ore l’impegno del personale Asu in servizio al dipartimento dei Beni culturali e approvare la norma di assestamento che garantisce il recepimento dell’accordo con il governo nazionale che assegna 200 milioni di euro alla Sicilia per il ripiano della spesa sanitaria a carico della Regione.

Stanziamo inoltre somme necessarie per garantire un aumento delle borse di studio per gli specializzandi di Medicina e si istituisce un fondo di rotazione a favore dei Comuni affinché possano dare incarichi ai tecnici per la progettazione ed evitare che i fondi europei vadano perduti.

In questi giorni – conclude – difenderemo le norme della nostra maggioranza in Aula cercando di imprimere un ulteriore slancio ad una manovra snella, efficace e di sostanza che rappresenta un importante scossone alla crescita economica “.

Com. Stam.