Manovra: Giammanco “Presentato emendamento su fondo per aziende dissequestrate”

“Chiedo al Governo e al Presidente Draghi di istituire un Fondo di solidarietà a favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito all’applicazione ingiusta della misura di prevenzione.

E’ più che mai necessario sostenere le imprese rimaste vittima di sequestri irragionevoli, quasi sempre causa del loro fallimento. Per questo ho presentato un emendamento alla Legge di Bilancio che mira a risarcire tutte quelle aziende ingiustamente colpite da misure incostituzionali e figlie della cultura del sospetto” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Il fenomeno delle imprese colpite dalle misure di prevenzione, poi risultate del tutto estranee a ogni accusa, è tristemente diffuso soprattutto al Sud. Troppo spesso gli amministratori giudiziari assegnati a tali attività non sono in grado di guidarle come farebbe l’imprenditore, che ben conosce il contesto in cui opera e la realtà aziendale, e questo il piu’ delle volte porta al fallimento imprese di successo. Con la conseguente perdita di posti di lavoro e il dramma che ne consegue per tante famiglie. Ritengo, quindi, doveroso che lo Stato aiuti questi imprenditori a rialzarsi per continuare, nonostante tutto il male subito, ad andare avanti” conclude Giammanco.

