Manovra quater, Figuccia (Lega): “Interventi strategici per lo sviluppo della Sicilia”

Palermo – “La manovra quater guarda con concretezza al futuro della Sicilia. Vogliamo mettere in campo interventi mirati e duraturi, capaci di dare risposte alle esigenze dei cittadini e di valorizzare le potenzialità del nostro territorio”.

Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, sulla manovra quater in corso di approvazione in commissione Bilancio. “Particolare attenzione sarà rivolta ai settori strategici dell’agroalimentare e alla valorizzazione della naturale vocazione produttiva del territorio. Contestualmente, la manovra prevede un pacchetto di investimenti destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali, con l’obiettivo di rafforzare i servizi, sostenere le comunità e promuovere lo sviluppo locale”.

Figuccia sottolinea di condividere poi la scelta del governo Schifani “di canalizzare le risorse a disposizione di ogni deputato a favore di investimenti e misure di ampio respiro finalizzate a sostenere la crescita economica e sociale della Sicilia”.

Com. Stam.