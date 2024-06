Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Venerdì 21 giugno – ore 18 Manuel Anselmi presenta Ideologie politiche (Mondadori) insieme a Cirus Rinaldi, Serena Giordano e Marcello Carriero

Il volume si propone una riflessione critica sulle ideologie politiche. Si tratta di un tema che è stato considerato dall’opinione pubblica superato – tanto che si è spesso parlato di «fine delle ideologie» –, ma sul quale negli ultimi decenni c’è stata una originale produzione scientifica in differenti ambiti, dalla teoria politica alla sociologia, dall’antropologia alla socio-linguistica. Rifacendosi all’approccio morfologico di Michael Freeden, questo libro affronta alcuni aspetti cruciali e paradossali del dibattito contemporaneo, prende in esame le teorie classiche, analizza gli approcci più recenti e infine tematizza i problemi che caratterizzano le prospettive di ricerca attuali. In particolar modo, le ideologie politiche vengono presentate come fenomeni propri della modernità in perpetuo rinnovamento.

Manuel Anselmi è ricercatore RTDB in Sociologia Politica presso l’Università degli Studi di Bergamo. Si occupa principalmente di ideologie politiche e populismi in America Latina e Europa. È stato visiting professor presso l’Università del Kentucky, Flacso Ecuador, Universidad de Salamanca (Spagna) e visiting scholar presso il King’s College di Londra, la London School of Economics of Economics di Londra e la Loyola University di New Orleans. Oltre a numerosi articoli, ha pubblicato i volumi: Chavez’s Children: Ideology, Education, and Society in Latin America (Lexington Books, 2015); Populismo (Mondadori Università, 2019); con Paul Blokker, Multiple Populisms (Routledge, 2020).

