Manutenzione marciapiedi, al via piano straordinario

Al via anche i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e orlature stradali, che nel tempo sono stati segnalati dai cittadini i quali, ringraziandoli per la collaborazione, sono invitati a fare presente al Comune ulteriori criticità al fine di inserirle all’interno della programmazione già in itinere.

Calendarizzati ed avviati interventi in Corso Italia, Via XXX Gennaio, Dorsale ZIR, via Archi, via Alessandro De Santis, piazza La Rocca, piazza San Vincenzo Dè Paoli, via Canale Scalabrino, via degli Iris, via dei Cedri, via dei Mille, via Orti, via Vespri, via Virgilio, via Convento San Francesco di Paola, via Cipollina.

