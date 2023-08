Manutenzione preventiva nel territorio. Il sindaco Grillo emana una direttiva in vista della stagione autunnale

Convocata in via permanente la protezione civile comunale. La pulizia di caditoie e tombini intasati di fogliame e rifiuti vari è stata periodicamente assicurata a Marsala, anche in collaborazione con la società Formula Ambiente.

Ma, in vista della prossima stagione autunnale, occorrono altri interventi in funzione preventiva, tutti oggetto di un provvedimento del sindaco Massimo Grillo. Manutenzione canali di via Vecchia Mazara, sottopasso Ugdulena, zona Porto e scorrimento veloce per Aeroporto. Rimozione sterpaglie e detriti lungo il fiume Sossio. Queste le priorità contenute nella direttiva sindacale indirizzata ai dirigenti tecnici del Comune di Marsala, nonché alla Polizia Municipale e ai funzionari responsabili della Protezione civile comunale. L’Amministrazione avvia, quindi, una corposa e preventiva attività manutentiva ordinaria e straordinaria sul territorio, in vista dell’autunno. “Il cambiamento climatico impone di porre attenzione, con largo anticipo, a quelle criticità che possono essere fonte di grave pericolo per la pubblica incolumità, afferma il sindaco Massimo Grillo. I tecnici comunali e quelli incaricati di Protezione civile, pertanto, adotteranno le misure cautelative idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose”. La manutenzione riguarderà, tra l’altro, anche il controllo degli alberi in aree pubbliche (con eventuale potatura dei rami pericolanti), la verifica delle parti esterne degli immobili comunali (con particolare riguardo ai cornicioni). Con lo stesso provvedimento sindacale, infine, è stato convocato – in via permanente – il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione civile, al cui responsabile compete allertare le sezioni di intervento in caso di emergenza.

