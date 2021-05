L’Amministrazione comunale di Trebisacce ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria delle rete idrica comunale sita nel tratto compreso tra via Maiuri e via Sibari, presso località 108, in prossimità dei campetti di calcio.

I lavori saranno finanziati attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020, che prevede fondi pari a 44.468,50 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2023, per un totale di 177.874,00.

Oggetto dell’intervento sarà l’ammodernamento di un tratto di rete idrica ormai obsoleto, che il tempo ha danneggiato gravemente, rendendo spesso necessari interventi di riparazione.

“È un intervento particolarmente importante – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – quello che nei prossimi mesi vedrà coinvolte via Maiuri e via Sibari. Finalmente possiamo andare ad intervenire in modo risolutivo su una porzione di rete idrica che ha creato per tanto tempo all’intera cittadinanza una serie di problematiche reali, proprio per i continui guasti. Ci vorrà, ovviamente, un po’ di pazienza per i disagi che deriveranno per i lavori, ma la soluzione di tanti problemi che ne deriverà farà si che ne valga la pena. In questi anni abbiamo operato in modo programmatico e con grande attenzione per intervenire su una rete idrica ormai obsoleta. Naturalmente l’intervento comporterà anche il rifacimento del manto stradale. Stiamo ottenendo dei buoni risultati, anche grazie alla nostra capacità di intercettare finanziamenti e alla celerità con cui gli uffici riescono a predisporre le progettualità. Proseguiremo su questa strada perché vogliamo continuare a rendere Trebisacce una cittadina moderna, dove i servizi funzionano e funzionano bene”.

Com. Stam.