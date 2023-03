Manutenzione rete idrica. Proseguono i lavori in periferia e nel centro urbano. Intervento straordinario in via Mothia

È in corso a Marsala un intervento straordinario nella rete idrica passante su via Mothia. Gli Uffici tecnici del competente Servizio stanno eseguendo i necessari lavori a seguito di quelli che hanno interessato la limitrofa via Stazzonello, traversa di corso Gramsci.

“La tubazione vetusta e fortemente ammalorata non consentiva l’innesto dei nuovi materiali – afferma l’assessore Ivan Gerardi, stamani in sopralluogo negli scavi – e pertanto, con l’Impresa sul posto, si è potuto intervenire celermente e soprattutto prima di asfaltare via Stazzonello”.

Intanto, prosegue la manutenzione ordinaria della rete idrica urbana ed extraurbana. Dopo gli interventi in prossimità del Villaggio Panarea (litorale sud) e del Panatletico (via Della Gioventù), l’Impresa continuerà nelle contrade Ranna e Fontanelle, nonché in via Favorita.

