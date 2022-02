Manutenzione strade e messa in sicurezza di scuole e siti culturali. Il Comune di Marsala presenta progetti per 5 milioni di euro

Il sindaco Grillo: “Una progettualità che andrà via via crescendo, attingendo sempre più sia ai fondi statali che a quelli regionali”

Sono otto i progetti, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, che il Comune di Marsala ha presentato al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – per richiederne il relativo finanziamento. Due riguardano la “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza” di due tratti di strada: quello sul Lungomare Boeo, che da Baglio Anselmi giunge in prossimità dei Canottieri (oltre 2 milioni e 200 mila euro); mentre nel versante nord del territorio, quello che dalla c/da Mandriglie porta alla diga Zaffarana (500 mila euro). Il sindaco Massimo Grillo: “Nell’ambito della nostra programmazione, il piano di priorità è accompagnato da una progettualità che andrà via via crescendo, attingendo sia ai fondi statali che a quelli regionali. Oltre alla messa in sicurezza di tratti di strade che mettono in pericolo la pubblica incolumità, altro fronte che necessita di lavori è quello delle Scuole e di alcuni siti culturali, oggetto di ulteriori investimenti”. Degli altri sei progetti presentati, quattro riguardano lavori in Istituti e plessi scolastici: manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle Scuole Mazzini (700 mila euro) e San Leonardo (580.000); messa in sicurezza nelle Scuole Pestalozzi (400 mila euro) e Caimi di c/da Amabilina (150 mila euro). Infine, gli interventi in due siti culturali: manutenzione straordinaria del Complesso San Pietro-Biblioteca (200 mila euro) e messa in sicurezza, con eliminazione di barriere architettoniche sulla “Terrazza di Porta Garibaldi” (200 mila euro). La Giunta Grillo, con provvedimenti predisposti dagli Assessorati Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – rispettivamente diretti da Paolo Ruggieri e Arturo Galfano – ha approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica che saranno inseriti all’interno del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e, nello specifico, nell’elenco annuale 2022 in corso di approvazione.

Com. Stam.