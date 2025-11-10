Mappatura straordinaria della sicurezza dei luoghi della cultura, in campo i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

Prevenire e sventare ogni evento – di natura dolosa, ma non solo – che possa arrecare danno al patrimonio custodito negli istituti e nei luoghi della cultura statali.

È con questo obiettivo che il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni questa mattina ha tenuto un incontro ricognitivo sulla sicurezza a cui hanno partecipato i dirigenti del Dipartimento per la Tutela e del Dipartimento per la valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura insieme al Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

“Abbiamo richiesto agli uffici competenti di verificare lo stato di impiego dei fondi destinati ai piani di sicurezza nei nostri istituti e luoghi della cultura e una ricognizione sugli impianti attualmente in funzione. Ne attendiamo gli esiti entro dicembre per le dovute valutazioni e per mettere in campo, qualora necessarie, ulteriori azioni di potenziamento” le parole del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, delegata alla Sicurezza, a margine dell’incontro.

“Quanto all’attività di prevenzione di atti criminosi, ci muoveremo parallelamente su un doppio binario: da un lato, avvieremo – prosegue – sperimentazioni con l’impiego delle più moderne tecnologie per l’immediata tracciabilità dei beni in caso di furto; dall’altro, daremo il via ad un aggiornamento formativo del personale addetto alla sicurezza. I Dipartimenti interessati, in collaborazione con i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, attiveranno inoltre verifiche sui sistemi di sicurezza adottati a cominciare dai musei di prima fascia”.

Com. Stam.