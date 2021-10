Nuovi appunti su Leonardo Sciascia (Istituto Poligrafico Europeo) insieme a Alfonso Geraci e Salvatore Cangelosi.

Venerdì 8 ottobre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Marcello Benfante presenta il suo libro Taccuino del centenario. Nuovi appunti su Leonardo Sciascia (Istituto Poligrafico Europeo) insieme a Alfonso Geraci e Salvatore Cangelosi. Posti limitati. Green Pass obbligatorio.

Nell’anno del centenario della nascita, un ritratto pressoché a figura intera di Leonardo Sciascia, un mosaico fatto di tante tessere che accostandosi si integrano a vicenda, formando infine l’immagine a tutto tondo di uno scrittore e di un intellettuale di rara pregnanza e complessità.

Una serie di annotazioni, a metà strada tra saggismo e giornalismo, in cui l’elemento critico e quello biografico, l’esegesi e la cronaca, l’analisi e lo schizzo, proprio come in un taccuino di viaggio, compongono rigorosamente e appassionatamente un’identità culturale tra le più amate della letteratura siciliana e italiana.Marcello Benfante (Palermo, 1955), ex insegnate, critico letterario, saggista, scrittore. Collabora da oltre vent’anni con la Repubblica Palermo.

Tra i suoi libri: Cassata a orologeria (Gaffi, 2008), L’uomo che guardava le donne (Avagliano, 2009), Leonardo Sciascia. Appunti su uno scrittore eretico (Gaffi, 2009), Il sentimento del male (Gaffi, 2014), Vorago et Vertigo (Il Palindromo, 2017), La visita (Qanat, 2020).

