“Da dove stai chiamando?” (storie e immagini) a cura di Luisa Bravo con un testo di Piero Orlandi dall’8 al 18 luglio 2021 inaugurazione giovedì 8 luglio, ore 18.00

Museo Spazio Pubblico è un luogo di cultura a carattere transdisciplinare, intergenerazionale e plurale. Nato da un’idea di Luisa Bravo, studiosa, imprenditrice sociale e attivista, è un progetto di City Space Architecture, associazione culturale senza scopo di lucro, e di Genius Saeculi, impresa operante nel campo delle Digital Humanities.

Museo Spazio Pubblico promuove attività di ricerca, programmi di residenze, conferenze, mostre, workshop, dialoghi multiculturali, performance artistiche e si configura come un laboratorio permanente di innovazione scientifica per attività di formazione e per l’ideazione di progetti e iniziative che sperimentano metodologie all’intersezione tra tecnologia, arte e architettura. È un luogo pensato per creare opportunità di incontro, di studio e di approfondimento, di condivisione e di discussione. Esso stesso si configura come un “intervento” atipico sul territorio, nato dalla volontà di porsi come possibile centro di aggregazione attiva per il quartiere Porto-Saragozza e non solo: uno spazio aperto, in dialogo con il mondo, capace di intercettare e interpretare i grandi temi della globalità. Esemplare in tal senso è la proposta del “parklet” esterno (prorogato fino al 31 luglio), vale a dire uno spazio di sosta pedonale senza scopo di lucro ricavato in sostituzione di tre posti auto, arredato con sedute e immerso nel verde di piante e arbusti, e dotato di wi-fi gratuito, ovvero la creazione di uno spazio pubblico temporaneo a disposizione di tutti i cittadini per piccoli eventi e iniziative a carattere sociale.

Giovedì 15 luglio ore 18.30 l’autore incontra il pubblico (ingresso libero fino a esaurimento posti) aperto lunedì-venerdì dalle 11.00 alle 17.00 sabato 15.00 – 19.00 Per appuntamenti tel. 331 417 3672 www.museospaziopubblico.it Museo Spazio Pubblico Via E. Curiel, 13/d 40134 Bologna

Com. Stam.